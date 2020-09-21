Нальчик, , 08:37 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло очередное ЧП в горах с участием туриста — сорвался со скалы приезжий из Удмуртии. Пострадавшего спасали сотрудники МЧС с привлечением частного вертолета, сообщили в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

О происшествии, случившемся в районе озера «Сылтранкель», расположенного на высоте 3200 м, стало известно около 17:00 20 сентября. В МЧС поступила информация о том, что 29-летний турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан. На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей в количестве шести человек.

В 18:00 он уже был спущен вниз и передан бригаде скорой помощи. К спуску туриста привлекался коммерческий вертолет «Нeliaction company». О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

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