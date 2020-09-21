Иркутск, , 08:35 — REGNUM Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) объявила об окончании масштабных работ по устранению последствий камнепада, произошедшего после обильных осадков 14 сентября на 78 км участка Порт Байкал — Уланово. Движение для пассажирских, туристических и хозяйственных поездов возобновлено с 21 сентября в соответствии с действующим расписанием.

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Для устранения нештатной ситуации была привлечена тяжелая техника, дополнительные бригады специалистов службы пути. Всего было убрано свыше 700 кубических метров горной породы. Помимо этого, в течение пяти дней обследованы и укреплены потенциально опасные скальные места на нескольких участках Кругобайкальской железной дороги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы.

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Движение всех поездов по Кругобайкальской железной дороге было закрыто с 14 до 20 сентября включительно.

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