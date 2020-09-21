Бхиванди, , 07:42 — REGNUM До десяти человек возросло число погибших в результате обрушения трёхэтажного жилого многоквартирного дома на западе Индии. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NDTV.

По предварительной информации, обрушение здания произошло в 03:40 по местному времени (01:10 мск) в городе Бхиванди в штате Махараштра. Местные жители и прибывшие на место ЧП спасатели совместными усилиями вытащили из-под завалов 31 человека. Предполагается, что под развалинами остаются ещё около 25 человек.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, к ней привлечены кинологи со специально обученными собаками. Причина обрушения устанавливается. Уточняется, что дом был построен около 40 лет назад, всего в нём проживало около 20 семей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате обрушения жилого дома в Индии.

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