Тюмень, , 07:37 — REGNUM В Тюмени жильцов дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ, где поздно вечером 20 сентября произошёл взрыв газа, временно поселили в гостинице «Колос». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Предварительно установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва ожоги получил один человек, ещё один обратился к врачам с поверхностными порезами. Эвакуированы из дома 85 жильцов, разрушены три балкона, частично повреждены три квартиры.

Причины взрыва газа выясняет СУ СКР по Тюменской области.

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