Абакан, , 07:23 — REGNUM В Хакасии с начала года зарегистрировано 1829 пожаров, в результате погибли 25 человек, ещё 23 человека получили травмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, чаще всего пожарные тушили мусор, палы травы и степные возгорания.

Всего было ликвидировано 46 лесных пожаров, 267 палов травы и 229 степных пожаров. Как отмечается, в настоящее время действующих пожаров в лесах республики нет. Тем не менее региональные власти взяли ситуацию с пожарами на особый контроль.

«Для недопущения ухудшения обстановки ответственным органам власти поручено усилить предупредительную работу, увеличить количество подворовых обходов и рейдов, особое внимание уделив малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также владельцам дачных участков», — отметили в правительстве.