Чита, , 07:07 — REGNUM С наступлением нового учебного года ситуация с распространением SARS-CoV-2 осложнилась в учебных заведениях Забайкалья. Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.

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В настоящее время действующими остаются 44 очага в образовательных учреждениях. «Групповая заболеваемость зафиксирована только в Забайкальском училище культуры. Все мероприятия проводятся по очагам в полном объеме», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5657 человек, причём 61 из них добавился только за последние сутки.

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