Ханой, , 06:52 — REGNUM Во Вьетнаме шесть человек погибли и 112 получили различные ранения и травмы в результате воздействия тайфуна «Ноул», обрушившегося на ряд провинций центральной части страны в прошедшие выходные. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Мощные проливные дожди, которые принёс тайфун, затопили многие улицы, автомобильные магистрали, более шести тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и лесов. Ветер, который на порывах достигал 30 м/с, повредил более 22 тысяч жилых домов, многие линии электропередачи и связи. В пострадавших районах ведутся спасательные и восстановительные работы, привлечены подразделения Вьетнамской народной армии.

В провинции Тхыатхиен-Хюэ, которая пострадала от тайфуна сильнее всего, погибли четыре местных жителя.

По официальным данным, во Вьетнаме за первое полугодие 2020 года в результате воздействия тайфунов погибли 47 человек, в 2019 году — 133 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Ноул», который может стать тайфуном, дойдёт до северо-восточной части Таиланда и центральной части Вьетнама.

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