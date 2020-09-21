Чита, , 06:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 21 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5657 человек, причём 61 из них добавился только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Вместе с тем 4614 (трое за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев не изменилось, их по-прежнему 65.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания. Развёрнуты дополнительные койки для лечения больных COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье приблизилось к 5,5 тысячи