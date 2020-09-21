Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Женщина, подозреваемая в отправке письма с ядом рицином в адрес президента США Дональда Трампа была задержана на пограничном переходе в американский штат Нью-Йорк. Об этом 21 сентября сообщает телеканал CNN.

Как уточнил журналистам телеканала источник в правоохранительных органах, женщина была задержана при попытке проникнуть на территорию США из Канады. Сотрудники таможни и пограничной службы США взяли подозреваемую под стражу на пограничном переходе «Мост Мира» рядом с Буффало.

Отмечается, что женщина была вооружена. Имя подозреваемой не раскрывается, в настоящее время прокуроры Вашингтона готовятся предъявить ей обвинение.

Напомним, письмо, содержащее яд рицин, было перехвачено американскими правоохранителями 19 сентября. Послание предназначалось для действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в попытке отправить письмо с ядом в арес Трампа.

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