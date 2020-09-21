Иркутск, , 06:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 21 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 484 человек, причём 75 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 767 человек. Не обошлось без трёх новых летальных исходов пациентов с COVID-19. За весь период выздоровели 16 345 человек, 302 носителя SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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