Шагонар, Тува, , 06:34 — REGNUM В Туве правоохранителям пришлось применить табельное оружие при задержании нарушителя правил дорожного движения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл ночью в городе Шагонар.

Инспекторы на дежурстве увидели машину с выключенными фарами. На требование остановиться, водитель не отреагировал и попытался скрыться. Патруль начал преследование машины, которая продолжала ехать, создавая аварийную ситуацию на федеральной трассе.

«С целью задержания правонарушителя сотрудники полиции применили табельное оружие. После повреждения задних колёс автомобиль удалось остановить», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что за рулём машины находится пьяный 21-летний местный житель. Водительских прав он не имел. В отношении молодого человека возбуждены административные дела.