Чебоксары, , 06:27 — REGNUM В Чувашии сегодня днём, 21 сентября, ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом информирует ГУ МЧС со ссылкой на Чувашгидромет.

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По информации синоптиков, днём 21 сентября по республике ожидается «желтый» уровень опасности: порывы ветра будут составлять 11−16 метров в секунду.

В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов жизнеобеспечения и дорожно-коммунальных.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным прогнозам, 22 сентября может потеплеть до +18…+20 градусов, а в первой декаде октября может установиться солнечная золотая осень.

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