Горно-Алтайск, , 06:26 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители разыскивают водителя, сбившего пешехода на регулируемом переходе и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в селе Дубровка.

Как отмечается, неизвестный водитель за рулём неустановленной машины сбил 74-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу на зелёный сигнал пешеходного светофора.

«В результате ДТП пенсионерка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Ведётся розыск автомобиля и водителя, совершившего ДТП», — отметили в министерстве.

В связи с этим инспекторы просят возможных очевидцев происшествия сообщить о случившемся.