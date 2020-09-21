Гуанчжоу, Китай, , 06:18 — REGNUM Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в городе Гуанчжоу на юге Китая. Об этом 21 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл в 07:35 по местному времени (02:35 мск) в районе Паньюй города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. Злоумышленник напал на прохожих рядом со входом в детский сад. В результате нападения пострадали один взрослый, один дошкольник и четверо детей младшего школьного возраста. Сам злоумышленник тоже был ранен.

Нападавший был задержан полицией, все пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что трое детей получили лёгкие травмы, состояние двоих детей оценивается врачами как тяжёлое. В настоящее время по факту нападения ведётся расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Китая был приговорён к смертной казни мужчина, напавший с ножом на воспитанников детского сада.

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