Омск, , 06:03 — REGNUM В Омской области в минувшие выходные были обнаружены и уничтожены сразу два взрывоопасных предмета. Их обнаружили местные жители. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росгвардии.

Так, в Омском районе во время сбора грибов мужчина обнаружил в лесу металлический предмет, похожий на снаряд. Он сообщил в правоохранительные органы. В ходе осмотра было установлено, что находка — 82-мм минаметный выстрел со следами коррозии.

А в Саргатском районе мужчина нашёл в недавно купленном гараже тросовую катушку.

Оба предмета были вывезены на полигон и уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.