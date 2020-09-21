Майминский район, Алтай, , 05:50 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие выходные зарегистрировано ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В субботу, 19 сентября скончалась 70-летняя жительница Майминского района, у которой диагноз подтвердился 3 сентября. Помимо COVID-19, женщина страдала сахарным диабетом и гипертонической болезнью.

На следующий день в больнице умер 59-летний житель Улаганского района.

«Коронавирус был подтверждён 9 сентября, также у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, наличие других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе от COVID-19 умерли 14 человек. Ещё два летальных случая среди носителей коронавируса зарегистрированы по иным причинам.

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