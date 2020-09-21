Хабаровск, , 06:03 — REGNUM С самолёта, вылетающего из Хабаровска в Москву, полицейские сняли пьяного пассажира, нарушавшего общественный порядок. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что поднявшийся на борт самолёта 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью. Транспортные полицейские сняли его с самолёта и сопроводили в дежурную часть полиции.

В отношении задержанного, который отказался пройти медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови, был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Авиадебоширу грозит арест на срок до 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области вынесен приговор за хулиганство на борту воздушного судна. Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и приговорил к 400 часам обязательных работ.

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