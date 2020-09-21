Бхиванди, , 05:32 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в результате обрушения трёхэтажного жилого дома на западе Индии. Об этом 21 сентября сообщает агентство ANI.

По данным службы реагирования на бедствия (NDRF), обрушение здания произошло около 04:00 по местному времени (01:30 мск) в городе Бхиванди в индийском штате Махараштра. На месте ЧП развёрнута поисково-спасательная операция.

Местным жителям удалось извлечь из-под завалов 20 человек, ещё около 25 могут находиться под обломками дома. Спасатели ведут поиски людей с помощью специальных устройств, привлечены также кинологи с собаками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16 человек при обрушении пятиэтажного жилого дома в индийском городе Махад.

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