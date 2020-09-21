Хониара, , 05:19 — REGNUM Гражданин Австралии и гражданин Великобритании погибли в результате взрыва снаряда времён Второй мировой войны на Соломоновых островах. Об этом 21 сентября сообщает агентство Solomon Star News.

ЧП произошло в столице королевства, городе Хониаре. По предварительной информации, погибшие занимались нанесением на карту местоположения неразорвавшихся снарядов времён Второй мировой войны. Представитель королевской полиции Соломоновых Островов назвал произошедший инцидент «загадочным».

По словам представителя полиции, на Соломоновых островах действуют строжайшие правила обращения с подобного рода взрывоопасными предметами. Само трагическое происшествие является странным и необычным, так как взрыв произошёл не на открытой местности, а в жилом районе. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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