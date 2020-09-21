Новосибирск, , 05:09 — REGNUM Новосибирский учёный Геннадий Кулаков найден мёртвым. Его тело было обнаружено возле Южного кладбища в Советском районе Новосибирска.

Напомним, известный новосибирский учёный Геннадий Кулаков пропал в начале марта 2020 года. Он вышел из Института горного дела и больше его никто не видел.

«При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым, — сообщают «НГС Новости» со ссылкой на региональное управление СКР. — Точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.