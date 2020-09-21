Кито, , 04:15 — REGNUM Значительное усиление активности наблюдается на вулкане Сангай в Эквадоре. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Институт геофизики южноафриканской страны.

По данным специалистов, активность вулкана в последние несколько дней значительно превышает наблюдавшуюся в предыдущие месяцы. На вулкане происходят выбросы газа и пепла, облако пепла зафиксировано спутниками на высоте от шести до десяти километров над кратером.

Выпадение пепла произошло на территории четырёх провинций Эквадора: Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. Из-за пеплового выброса была прервана работа международного аэропорта города Гуаякиль. Как уточнили геофизики, такая активность на вулкане не наблюдалась с мая 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии на сегодняшний день активны 70 вулканов из 127.

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