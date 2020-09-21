Бразилиа, , 04:07 — REGNUM Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в провинции Минас Жераис на юге Бразилии, сообщает пресс-служба полиции штата.

Сообщается, что микроавтобус перевозил фермеров и двигался по шоссе Патос-де-Минас. Он выехал на встречную полосу, чтобы объехать упавшее на проезжую часть дерево, где и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 11 человек, находившихся в автобусе, а также водитель грузовика. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пять человек погибли в ДТП в Воронежской области. Сообщалось, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.