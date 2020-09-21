Нью-Йорк, США, , 03:57 — REGNUM Поезд сошёл с рельсов из-за действий бездомного мужчины в метро американского города Нью-Йорка. Об этом 21 сентября сообщает издание Daily News.

ЧП произошло утром 20 сентября в центре Манхеттена. По словам очевидцев, подъезжавший к станции поезд метро на большой скорости наехал на металлические пластины и деревянные доски, лежавшие поперёк полотна дороги. Один из вагонов метро сошёл с рельсов полностью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали 135 пассажиров через двери двух задних вагонов. Ещё 125 пассажиров, ехавших в другом поезде, застряли в тоннеле из-за отключения электроэнергии. Всего подача энергоснабжения была отключена на четырёх станциях в связи с повреждением токопроводящего рельса.

В результате ЧП пострадали три человека, двоим медпомощь была оказана на месте инцидента, ещё один был госпитализирован. Жизнь пострадавшего вне опасности.

По предварительным данным, аварию спровоцировал бездомный, кинувшие металлические пластины и доски на рельсы непосредственно перед приближением поезда. Злоумышленника удалось задержать благодаря действиям пассажиров, которые схватили его и удерживали до прибытия полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП в Петербургском метрополитене, где движение поездов пришлось остановить из-за упавшего на рельсы пассажира.

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