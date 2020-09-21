Манила, , 02:20 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,8 и 5,3 были зафиксированы сейсмологами у побережья Филиппин. Об этом 21 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

Первый подземный толчок магнитудой 5,8 произошёл в 01:13 мск, очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Ближайший крупный населённый пункт, город Бутуан, находился в 134 км на северо-запад от эпицентра.

Второй подземный толчок магнитудой 5,3 произошёл спустя несколько минут после первого, в 01:21 мск. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Город Бутан с населением около 310 тыс. человек в этот раз находился в 164 км на северо-запад от эпицентра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не сообщалась, угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,2, которое зарегистрировали сейсмологи в Алматинской области Казахстана.

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