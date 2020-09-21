Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Подозреваемый в попытке отравить действующего президента США Дональда Трампа был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Канаде. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NBC.

Ссылаясь на данные, полученные от источника в федеральных правоохранительных органах США, NBC уточняет, что подозреваемый был задержан при попытке въезда на территорию США из Канады.

Обстоятельства задержания, а также информация о личности подозреваемого не раскрывается.

Напомним, подразделение ФБР в Вашингтоне сообщило о перехвате письма, содержащего сильнодействующий яд рицин. Неизвестный отправил послание в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале расследования ФБР совместно Секретной службой США и службой почтовой инспекции США по факту перехвата письма с рицином, адресованного Трампу.

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