Хьюстон, США, 21 сентября 2020, 01:40 — REGNUM Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что легкий самолет разбился недалеко от аэродрома Хиллтоп-Лейкс, расположенного в 200 километрах от Хьюстона. На борту воздушного судна находились двое мужчин и двое женщин, все они погибли.
По предварительным данным, пилот запрашивал разрешение на экстренную посадку у диспетчеров аэропорта незадолго до крушения. Причины и обстоятельства авиапроисшествия выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября легкий самолет разбился на севере Италии. В результате происшествия погибли два человека.
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