Кемер, Турция, , 01:15 — REGNUM Российская туристка погибла в результате ДТП во время отдыха в турецком Кемере. Об этом 20 сентября сообщает газета Milliyet.

Трагический инцидент произошёл утром 20 сентября в одном из пятизвёздочных отелей Кемера. По предварительным данным, женщина 65 лет вышла из отеля с намерением отправиться на пляж, а в этот момент водитель гостиничного микроавтобуса сдавал назад и наехал на туристку.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но спасти женщину медикам не удалось. Водитель микроавтобуса был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попавшем в ДТП на юге Турции автобусе с туристами из России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции попал в аварию автобус с туристами из России