Рим, , 01:13 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился на севере Италии, сообщает итальянская национальная пожарная служба.

«Легкий самолет разбился… Двое погибли», — говорится в заявлении.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Кремона на севере Италии. Легкий самолет, на борту которого находились парашютисты, упал и загорелся. В результате катастрофы погиб пилот воздушного судна и один из парашютистов. Остальные пятеро спортсменов уже успели прыгнуть с самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября легкий самолет врезался в парковку возле аэропорта в американском штате Лос-Анджелес. В результате происшествия погибли два человека.

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