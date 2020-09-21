Красный Сулин, Ростовская область, , 00:16 — REGNUM В Ростовской области назначена доследственная проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 20 сентября в Красном Сулине. По имеющимся данным, во время пожара, вспыхнувшего в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице 50 лет Октября, погибла девочка 2018 года рождения.

В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, которые помогут восстановить картину произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что пять человек были спасены и десять эвакуированы во время пожара в многоквартирном жилом доме в Красном Сулине.

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