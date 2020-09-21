Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону потушили крупный травяной пожар, вспыхнувший на улице 1-й Луговой 20 сентября. Огонь прошёлся по площади 2000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, работу пожарных осложнял ветер, раздувавший пламя. К месту происшествия было направлено более 55 человек и 13 единиц техники. Для прокладки магистральных линий с места забора воды из реки Дон был привлечён пожарный катер КС-110.

В 22:07 мск была объявлена ликвидация природного пожара.