Анкара, , 23:47 — REGNUM В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) при правительстве Турции (AFAD).

По последним данным, подземные толчки были зафиксированы сегодня вечером, 20 сентября, в провинции Нигде.

«Эпицентр землетрясения находился в уезде Бор, — отмечается в сообщении. — Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км».

Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции сообщили, что у берегов страны произошло землетрясение магнитудой 4.

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