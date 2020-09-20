Неклиновский район, Ростовская область, , 23:19 — REGNUM В Ростовской области потушили ландшафтный пожар, вспыхнувший на окраине села Синявское Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 сентября.

Сообщение о возгорании на территории садоводческого товарищества «Подшипниковец» поступило примерно в 15:15 мск. К месту происшествия было направлено пять единиц техники и 18 человек.

Спустя три часа пожар был ликвидирован на площади 1000 кв. метров.