История вопроса

Террористические акты в Ираке с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия. Атаки, сопровождающиеся большим количеством жертв, предпринимаются в отношении гражданского населения, сотрудников силовых структур, дипломатических представительств иных государств.

Ответственность за часть терактов на себя взяло ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Распространенной тактикой является подрыв заминированных автомобилей, а также самоподрывы смертников. Взрывы звучат в мечетях, на рынках, ресторанах, во время похорон.

По количеству террористических актов Ирак является одной из самых горячих точек в мире. От терактов здесь погибло более 40 000 человек.

