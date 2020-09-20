Тюмень, , 21:50 — REGNUM В Тюмени проводится проверка по факту хлопка газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщает 20 сентября следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Тюменской области.

«В доме 95 по улице 50 лет ВЛКСМ г. Тюмени произошел хлопок, — говорится в сообщении. — Следственными органами … организована и проводится доследственная проверка по данному факту».

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Тюмени в жилом пятиэтажном доме по ул. 50 лет ВЛКСМ произошел хлопок газа. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

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