Тюмень, , 20:20 — REGNUM В Тюмени в результате хлопка газа без последующего горения в жилом пятиэтажном доме по ул. 50 лет ВЛКСМ пострадали два человека. Один из пострадавших с ожогом доставлен в областную клиническую больницу №1, у другого — порез, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 20:11 по местному времени (18.11 мск). На место бригада скорой помощи прибыла в 20:19. Оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Другой пострадавший с термическим ожогом доставлен в областную клиническую больницу №1.

Как отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области, повреждены две квартиры, на месте происшествия работают спасатели.