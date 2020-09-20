Тюмень, , 20:17 — REGNUM В Тюмени в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

ЧП случилось 20 сентября по улице 50 лет ВЛКСМ. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза, — говорится в сообщении. — Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября в Челябинске на улице Сталеваров произошёл взрыв газа в многоквартирном доме.

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