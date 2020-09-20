Красный Сулин, Ростовская область, , 19:16 — REGNUM В Красном Сулине Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погиб ребёнок. Пять человек спасены, десять эвакуированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 сентября.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице 50 лет Октября в экстренные службы поступило в 14:35 мск. Очаг возгорания находился в одной из квартир, расположенной первом этаже. Площадь пожара, который был потушен в 14:50 мск, составила 18 кв. метров.

Пять жильцов были спасены, десять человек эвакуированы. На месте пожара обнаружено тело ребёнка.

Борьбу с огнём вели три единицы техники и десять человек.