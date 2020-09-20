Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Утром 20 сентября произошло частичное обрушение моста по шоссе Алаш в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султан.

Информация об обрушении так называемого горбатого моста поступила в 04:50 (01:50 мск). Сотрудники департамента, прибывшие на место происшествия, выяснили, что при проведении сотрудниками ТОО «КазахДорСтрой» работ по демонтажу, на железнодорожные пути обрушилась железо-бетонная балка.

Работы по очистке железнодорожных путей продолжаются, также продолжаются работы по демонтажу.

Уточняется, что задержек в движении поездов нет, движение автомобилей по мосту перекрыто в левой части. В результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве напомнили, что в марте 2020 года путепровод был подвергнут визуальному обследованию, мост был признан аварийным, движение по нему было ограничено. В частности, была перекрыта часть моста.