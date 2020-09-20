Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 10:40 — REGNUM В ямальском городе Губкинский произошёл масштабный пожар на территории кафе «Карибы». Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Вектор».

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Сигнал о возгорании поступил 19 сентября в 23:57 по местному времени (21:57 мск). Горели два вагончика-бытовки, баня, два автомобиля и разлившееся топливо. На ликвидацию огня потребовалось более двух часов.

Как пояснил оперативный дежурный Губкинского пожарно-спасательного гарнизона Альфред Ниязгулов, скорой ликвидации огня препятствовало отсутствие пожарного гидранта. Пожар тушили путём подвоза воды. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.