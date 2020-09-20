Талдыкорган, Казахстан, , 07:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано сейсмологами в Алматинской области Казахстана. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:14 по местному времени (22:14 мск 19 сентября). Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах от города Талдыкоргана (население более 145 тыс. человек).

В самом городе жители ощущали толчки магнитудой 2−3. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло на территории Камчатского края.

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