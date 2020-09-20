Анива, Сахалинская область, , 07:18 — REGNUM Водитель, подозреваемый в наезде на подростка, был аздержан сотрудниками полиции на Сахалине. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 19 сентября на автодороге Троицкое —Новотроицкое в Анивском районе. По предварительным данным, 14-летний подросток с велосипедом переходил дорогу, один из автомобилей пропустил его, а ехавший по другой полосе автомобиль стал выполнять манёвр по обгону и сбил мальчика на скорости. Пострадавший скончался от полученных травм.

Водитель автомобиля бросил своё транспортное средство и попытался убежать с места аварии. Сотрудниками полиции по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Личность водителя установили, мужчина задержан. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

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