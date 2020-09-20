Плимут, Великобритания, , 06:21 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины возле одного из пабов в британском городе Плимут. Об этом 20 сентября сообщает телеканал Sky News.

Мужчина 50-ти лет напал на людей около 22:00 по местному времени 19 сентября. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции на место происшествия.

Прибывшие на место инцидента полицейские засвидетельствовали ранения у четверых пострадавших. В настоящее время все раненые госпитализированы, их жизнь вне опасности. Подозреваемого в нападении удалось задержать по горячим следам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в нескольких нападениях на людей с ножом в Великобритании.

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