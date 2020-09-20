Нейпьидо, , 06:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано на территории Мьянмы, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к северо-северо-западу от города Фалам. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 56,69 километров. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUMм, 19 сентября землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Калифорния. Его эпицентр находился в 15,4 километрах к востоку от Лос-Анджелеса на глубине 17,6 километра.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Калифорнии