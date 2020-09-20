Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:11 — REGNUM Поиски трёх рыбаков, пропавших на реке Амур, начали спасатели в городе Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом 20 сентября сообщает новостной портал Komcity.ru.

Предполагается, что рыбаки пропали в ночь на 19 сентября в районе Амурского моста. Мужчины ушли ставить сети и не вернулись. Полузатопленная лодка была обнаружена в реке Амур в одном из районов города.

Поисково-спасательная операция осложняется тем, что момент предполагаемого крушения лодки и точное место происшествия неизвестны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении в Охотском море судна, гружёного рыбой-сырцом. Один из членов экипажа числится пропавшим без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Охотском море затонуло груженное рыбой судно