Кумаси, Гана, , 05:42 — REGNUM До восьми человек возросло число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Гане. Об этом 20 сентября сообщает спортивный новостной портал Sports World Ghana.

Авария произошла в регионе Ашанти. Автобус с подростками, футболистами молодёжной лиги Ганы, упал в реку. На месте происшествия погибли шестеро подростков, ещё двое скончались после госпитализации в больнице.

В настоящее время в больнице находятся 28 человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Уточняется, что автобус с футболистами выехал из Афранчо, пригорода Кумаси, чтобы пройти регистрацию для участия в молодёжной лиге Ганы. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести подростков в результате ДТП с автобусом в Гане.

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