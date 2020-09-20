Рочестер, США, , 05:26 — REGNUM Двое погибших в результате стрельбы в городе Рочестер в американском штате Нью-Йорк стали случайными жертвами злоумышленников. Об этом 20 сентября заявил офицер полиции Фрэнк Амбрино в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC.

ЧП со стрельбой произошло в Рочестере в ночь на 19 сентября во время вечеринки. По словам полицейского, огонь длился около минуты, жертвами стали 19-летние Джарвис Александр и Джакуяла Янг, они скончались на месте происшествия. При этом погибшие не являлись объектами нападения, молодые люди были лишь случайными жертвами.

Также Амбрино уточнил, что ранения получили 14 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Личности стрелявших и их мотивы в настоящее время не установлены. По данным полиции, нападавших было трое или четверо человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте со стрельбой, который произошёл в торговом центре в американском штате Пенсильвания.

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