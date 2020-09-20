Аккра, , 04:54 — REGNUM Шестеро несовершеннолетних футболистов погибли в результате дорожной аварии в Гане, сообщает пресс-служба ганской полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в регионе Ашанти. Подробностей ДТП не сообщается, однако известно, что в результате дорожной аварии погибли шестеро подростков, еще 30 человек получили различные травмы. Из них четверо доставлены в больницу в критическом состоянии. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября автобус с пассажирами упал в реку на юго-востоке Нигерии. В результате аварии погибли 14 человек, еще 13 пропали без вести.

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