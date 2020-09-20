Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Проверку по факту получения подозрительного письма, направленного в адрес президента США Дональда Трампа, начало Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 19 сентября сообщило управление ФБР по связям с общественностью.

В ФБР уточнили, что письмо было получено в почтовом учреждении правительства США. Расследование данного инцидента проводится совместно с Секретной службой США и службой почтовой инспекции США.

Информация о содержимом письма не сообщается. По данным ФБР, в настоящее время угроза общественной безопасности отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде СМИ появилась информация о получении президентом США Трампом посылки, содержащей яд рицин.

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