Аллентаун, США, , 02:31 — REGNUM Стрельба произошла в здании торгового центра (ТЦ) в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил Breaking911 на своей странице в Twitter.

Инцидент произошёл в округе Лихай, в торговом центре Lehigh Valley Mall. Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети Twitter. В здание ТЦ прибыла группа вооружённых полицейских.

Информации о возможных пострадавших в настоящее время нет, о личности стрелка ничего не известно. В здании работает полиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе городе Финикс в американском штате Аризона, в результате которой был ранен офицер службы безопасности суда.

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