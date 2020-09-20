Уфа, , 02:03 — REGNUM Семья из четырёх человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло около 23:00 (21:00 мск) 19 сентября на 151 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и встречный грузовик Маn. Водитель легкового автомобиля и его пассажиры, женщина 27-ми лет и дети восьми и пяти лет скончались на месте происшествия до приезда медиков.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о школьном автобусе, попавшем в ДТП на автодороге Москва — Уфа в Башкирии. Пострадал один человек, 27-летняя женщина, сопровождавшая детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии попал в ДТП школьный автобус с детьми